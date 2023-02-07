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Hatay'daki kurtarma çalışmalarında 3 çocuk enkazdan çıkarıldı

Yerel Haberler

Hatay'daki kurtarma çalışmalarında 3 çocuk enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta dün sabah 04.17'de 7,7 ve saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta dün sabah 04.17'de 7,7 ve saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. İstanbul'dan Hatay'a giden arama kurtarma ekibi; 2'si kız 3 çocuğu enkazın altından kurtardı.

Kahramanmaraş'ta dün sabah 04.17'de 7,7 ve saat 13.24'te 7,6 büyüklüklerinde depremler meydana gelmiş, 10 ili etkileyen deprem sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, Hatay'da AFAD koordinesinde yaptıkları arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki 3 çocuğu kurtardı. Mutluluk gözyaşlarının hakim olduğu o anlarda enkaz altından çıkarılan Taha, Umay ve Bade isimli 3 çocuğa, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. 3 çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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