Hatay'daki enkaz yığınları dronla havadan görüntülendi Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay'da, yaşanan yıkım dronla havadan görüntülendiHatay'da ağır bilanço havadan helikopterle görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay'da, yaşanan yıkım dronla havadan görüntülendi Hatay'da ağır bilanço havadan helikopterle görüntülendi. Görüntülerde depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı, hasar aldığı ve kullanılmaz hale geldiği görüldü. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Türkiye Hatay Yerel Haberler

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