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Hatay'daki enkaz yığınları dronla havadan görüntülendi

Yerel Haberler

Hatay'daki enkaz yığınları dronla havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay'da, yaşanan yıkım dronla havadan görüntülendiHatay'da ağır bilanço havadan helikopterle görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli, Türkiye'nin 10 ilinde ciddi şekilde hissedilen depremde en çok hasarı alan şehirlerden biri olan Hatay'da, yaşanan yıkım dronla havadan görüntülendi

Hatay'da ağır bilanço havadan helikopterle görüntülendi. Görüntülerde depremin etkisiyle çok sayıda binanın yıkıldığı, hasar aldığı ve kullanılmaz hale geldiği görüldü. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - HATAY

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Hatay Yerel Haberler

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