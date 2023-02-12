Hatay'daki acı manzara havadan görüntülendi

Depremi en yoğun hisseden illerden biri olan Hatay'daki acı manzara dron ile havadan görüntülendi.

Depremi en yoğun hisseden illerden biri olan Hatay'daki acı manzara dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremin 7'nci gününe girildi. Depremi en yoğun hisseden illerden bir tanesi olan Hatay'daki depremzedeler, yıkık binalar arasında günlük yaşamını bölgeye gelen yardımlarla sürdürmeye başladı. Depremin acı bilançosu ise günden güne ortaya çıkmaya devam ederken, o anlar dron ile havadan görüntülendi. - HATAY