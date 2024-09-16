Hatay'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı
Antakya'daki zeytinlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Zeytinlikteki ağaçlar zarar gördü.
Hatay'da zeytinlik alanda yaşanan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın; Antakya İlçesi Büyükdalyan Mahallesi'nde bulunan zeytinlikte yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evlere sıçramadan söndürülen yangında zeytinlikte ağaçlar yanarak zarar gördü. - HATAY