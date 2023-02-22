Hatay'da zamanı durduran deprem Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da saat kulesindeki saatler de depremde durdu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da saat kulesindeki saatler de depremde durdu. Duran saat dron ile görüntülendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan Hatay'da, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kentin simgesi Saat Kulesi'ndeki saatler de deprem sırasında durdu. Bina enkazlarının arasında sağlam kalan saat kulesi dron ile havadan görüntülendi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Atatürk Caddesi Kahramanmaraş Hatay Yerel Haberler

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