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Hatay'da yürekleri ısıtan görüntüler

Yerel Haberler

Hatay'da yürekleri ısıtan görüntüler

Hatay'da çöken 4 katlı bir binanın enkazı altında kalan Maviş isimli kedinin imdadına kurtarma ve sağlık ekipleri yetişti.

Hatay'da çöken 4 katlı bir binanın enkazı altında kalan Maviş isimli kedinin imdadına kurtarma ve sağlık ekipleri yetişti. Enkazdan çıkartılan kedi sağlık ekiplerinin şırıngayla süt ve su vermesiyle hayata tutundu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanda bir ailenin sevimli kedisi olan Maviş, meydana gelen 2 büyük depremle birlikte enkaz altına kaldı. Kurtarma ekipleri tarafından ölmek üzereyken çıkartılan ve Maviş adı verilen kedi, sağlık ekipleri tarafından şırıngayla süt ve su vererek hayata döndürüldü.

Yürekleri ısıtan o görüntüler bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Antakya Hatay kedi Yerel Haberler

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