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Hatay'da Yol Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

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Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında altyapısı tamamlanan yollarda beton asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Erzin ilçesinin ana girişi olan Hanifi Soylu Bulvarı'nda beton asfalt ve yenileme çalışmalarına başlandı.

Hatay'da büyükşehir belediyesi ekipleri, kentteki yaraları sarmaya devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasında altyapısı tamamlanan yollarda beton asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Erzin ilçesinin ana girişi olan Hanifi Soylu Bulvarı'nda beton asfalt ve yenileme çalışmalarına başladı. Tehlike arz etmesi ve yıpranmış olmasından dolayı çalışmalarını hızlandırarak beton asfalt serimi gerçekleştiren büyükşehir ekipleri, yolun en kısa sürede tamamlanacağını açıkladı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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