Hatay'da yaşanan deprem araç kamerasında
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Hatay'da yaşanan deprem araç kamerasındaHATAY Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin şiddeti araç kamerasına yansıdı.
Hatay'da yaşanan deprem araç kamerasında
HATAY Hatay'da yaşanan 6.4'lük depremin şiddeti araç kamerasına yansıdı.
Hatay'da yaşanan 6.4 şiddetindeki deprem araç kamerasına yansıdı. Deprem sırasında gökyüzünün aydınlandığı ve şiddetli bir sarsıntının yaşandığı görüldü. O sırada araçta olanlar ise büyük panik yaşadı.
Depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel