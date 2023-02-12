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Hatay'da yardımseverlerin depremzedeler için hazırladığı çorba yürekleri ısıttı

Yerel Haberler

Hatay'da yardımseverlerin depremzedeler için hazırladığı çorba yürekleri ısıttı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hataylılar için yardımseverler tarafından hazırlanan çorba, yürekleri ısıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hataylılar için yardımseverler tarafından hazırlanan çorba, yürekleri ısıttı.

Türkiye'nin 81 ilinden birçok yardımsever, depremi yoğun hisseden Hataylıların yaralarını sarmak için akın akın Hatay'a geldi. Su, gıda ve battaniye gibi temel ihtiyaç malzemeleri getiren yardımseverler, Hatay'da kurdukları mobil yemek aracı ile vatandaşlara derman olmaya çalışıyor. Depremde ağır hasar gören binalardan bir tanesi olan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde kurulan sahra hastanelerinde bekleyen hasta yakınları için hazırlanan çorba, depremzedelerin karnını doyurmasına imkan sağladı, dağıtım işlemini görenlerin de yüreklerini ısıttı. - HATAY

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Hatay Yerel Haberler

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