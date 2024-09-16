Hatay'da Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Antakya'nın Havuzlar Mahallesi'nde meydana gelen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yanan ev kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Hatay'da yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında yanan ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın; Antakya İlçesi Havuzlar Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. İhbarın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında evde hasar oluştu. - HATAY