Hatay'da uyuşturucu operasyonu kamerada Yerel Haberler - Hatay'da uyuşturucu operasyonu kamerada Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. - Hatay'da uyuşturucu operasyonu kamerada HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Antakya İlçesine bağlı Ekinci Mahallesinde bir eve operasyon düzenlendi. Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Tonaj" ile adreste yaptığı aramada, bir kilo esrar,70 gram toz esrar, 470 gram tütün esrar karışımı,55 gram kenevir tohumu, 9 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 9 kök kenevir ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda A.C. gözaltına alındı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Antakya Hatay Yerel Haberler

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