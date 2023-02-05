Hatay'da uyuşturucu operasyonu kamerada
Yerel Haberler
- Hatay'da uyuşturucu operasyonu kamerada Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
- Hatay'da uyuşturucu operasyonu kamerada
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Antakya İlçesine bağlı Ekinci Mahallesinde bir eve operasyon düzenlendi.
Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Tonaj" ile adreste yaptığı aramada, bir kilo esrar,70 gram toz esrar, 470 gram tütün esrar karışımı,55 gram kenevir tohumu, 9 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 9 kök kenevir ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda A.C. gözaltına alındı.