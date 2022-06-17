Hatay'da Toplu Taşıma Fiyatları Güncellendi Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının fiyatlarının güncellendiğini duyurdu. Hatay Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmet veren toplu taşıma araçlarının fiyatlarının güncellendiğini duyurdu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME), 14 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda 2022-195 sayılı UKOME kararı ile toplu taşıma fiyat tarifesine artış talebinin kurul tarafından onaylanarak kabul edildiğini açıkladı. 2022 Mart ayından bugüne kadar akaryakıta gelen yüzde 35'lik zam nedeniyle toplu taşıma fiyat tarifelerine zaruri olarak yüzde 30 oranında fiyat artışına gidildiğini belirten yetkililer, fiyat artışından öğrencilerin muaf tutulduğunu belirtti. Güncellenen fiyatlar, 17 Haziran(bugün) 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. Vatandaşlar güncel fiyat tarifelerine mobil uygulama ( Hatay Kart), Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesindeki toplu taşıma bölümünden ve "Hataykart.com" adresinden ulaşabilecek. ANKA / Yerel Ulaşım Koordinasyon Merkezi Hatay Yerel Haberler

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