Hatay'da TOKİ Afet Konutları Yükseliyor

Hatay'da TOKİ Afet Konutları Yükseliyor
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde TOKİ afet konutlarının yapımı hızla devam ediyor. Vali Mustafa Masatlı, Hıdırbey Mahallesi'ndeki projelerdeki ilerlemeleri inceledi ve afetzedelerin güvenli yaşam alanlarına kavuşması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde TOKİ afet konutları yükselmeye devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ Hıdırbey TOKİ afet konutlarında incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'da ihya ve inşa süreciyle depremin izleri silinmeye devam ediyor. Afetzede vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşabilmeleri için çalışmalar gece gündüz sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesi Hıdırbey Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden TOKİ Afet konutları ile sosyal donatı alanlarında incelemelerde bulundu.

Bölgede inşa edilen 3. etap 1112 Adet Konut ve 2 Adet 10 dükkanlı ticaret merkezi ile 4. Etap 1138 konut projelerinin mevcut durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Vali Masatlı, konutlar ve sosyal alanlardaki ilerlemeyi yerinde gözlemledi.

Vali Masatlı, vatandaşımızın daha güvenli ve konforlu yaşam alanlarına en kısa sürede kavuşmasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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