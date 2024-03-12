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Hatay'da Tır Şoförü Gelin Arabası Gibi Süslediği Tırıyla Kız İstemeye Gitti

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Hatay'da yaşayan tır şoförü Beyazıt Yarar, kız istemeye gelin arabası gibi süslediği tırıyla gitti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı isteme töreni sonrası gelin adayı Halime Armağan, 'Seni tırla istemeye geldilerse beni uçakla gelip istesinler diyenler de oldu' dedi.

Hatay'da yaşayan tır şoförü Beyazıt Yarar, kız istemeye gelin arabası gibi süslediği tırıyla gitti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı isteme töreni sonrası gelin adayı Halime Armağan, "Seni tırla istemeye geldilerse beni uçakla gelip istesinler diyenler de oldu" dedi.

Hatay'ın Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde yaşayan tır şoförü Beyazıt Yayar, 2 yıl önce akrabasının düğününde gördüğü Halime Armağan'a gönül verdi. Yaklaşık 2 yıl süren görüşmeler sonrası çift evlilik yolunda ilk adımı atmaya karar verdi. Alışılmışın dışında bir şekilde kız istemeye giden genç adam, sevdiği kadını ailesinden istemeye gelin arabası gibi süslediği tırıyla gitti. Tırla gerçekleşen kız isteme töreninde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Hayalini gerçekleştiren tır şoförü Yayar, şimdiyse Armağan ile gerçekleştireceği mutlu günlerin hayaliyle yaşıyor.

"Tır ile kız istemek benim hayalimdi"

Tırla kız istemeye giden şoför Yayar, "Tır şoförüyüm, öncelikle benim hayalimdi tır ile kız isteme. Hayalimi gerçekleştirdim. Kendi tırımı süsleyerek kız istemeye geldim. Çevremde çoğunluk olarak çok güzel tepkiler aldım. Biliyorsunuz ki çevremizde birkaç kişiden de kötü yorumlar aldım" dedi.

"Seni tırla istemeye geldilerse beni uçakla gelip istesinler diyenler de oldu"

Damat adayının tırla kız isteme teklifinin en başta kendine garip geldiğini ifade eden Armağan, "Başlangıç olarak ben bunun çok abartılı olduğunu düşünüyordum. En başta istememiştim fakat kendisinin hayali olduğu için içinde kalmasını istemedim. Beğenen de oldu, beğenmeyen de. Seni tırla istemeye geldilerse beni uçakla gelip istesinler diyenler de oldu. Çok beğenen de oldu. Kendimi kısacası herkesten farklı hissettim. O yüzden bu beni mutlu etti" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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