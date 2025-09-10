Hatay'da Taş Ocağı Tartışmaları: Mahalleli Yargıya Başvurdu

Haber: Burcu ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Belen ilçesi Atik Yaylası'nda açılan taş ocağı, bölge halkının sağlığını, tarla ve bahçesini tehdit ediyor. Birçok yetkiliye başvurmalarına rağmen sonuç alamayan mahalleliler, çözümü yargıda aradı. Mahkeme önünde konuşan mahalleli Köksal Terzi, "Taş ocağının 3-4 kilometre ötesinde yerleşim ve orman alanı olmayan, çok daha fazla taş rezervi bulunan bölgeler var. Yöneticiler 'Oraya gidersek maliyetimiz yükselir' diyor" şeklinde konuştu.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa sürecinin hızlandığı Hatay'da, taş ve beton ihtiyacını karşılamak için açılan yeni ocaklar tartışma konusu oldu. Belen ilçesi Atik Yaylası civarında kurulan taş ocağı, yerleşim yerlerinin ve tarım alanlarının hemen yanında bulunması nedeniyle bölge halkının tepkisine yol açtı. Defalarca yetkililere başvuran mahalle sakinleri, sonuç alamayınca Hatay İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

"Yaşam maliyetle kıyaslanamaz"

Mahkeme önünde açıklama yapan mahalleli Köksal Terzi, Halilbey Mahallesi ve Atik Yaylası'nın depremden sonra sağlam zemini nedeniyle depremzedeler için güvenli bir alan olduğunu hatırlattı. Terzi, "Yeni açılan taş ocağı bu bölgeyi yaşanmaz hale getirdi. İnsanların yaşamı maliyetle kıyaslanamaz" dedi.

"Bu ocaktan çıkan tozlar rüzgarla birlikte evimize, yatak odamıza, mutfağımıza kadar geliyor" diyen Terzi, bahçelerindeki meyve ağaçlarının kuruduğunu ve meyve veremediğini ifade etti.

"Yetkililer 'oraya gidersek maliyet yükselir' diyor"

Terzi, yetkililere seslenerek defalarca dilekçe verdiklerini, yerel yöneticilerle görüştüklerini ancak kendilerine sadece "Bu evler yapılıyor ve taşa ihtiyaç var" yanıtının verildiğini aktardı ve taş ocağının 3-4 kilometre ötesinde yerleşim ve orman alanı olmayan, çok daha fazla taş rezervi bulunan bölgeler olduğunu söylemelerine rağmen, yöneticilerin "Oraya gidersek maliyetimiz yükselir" cevabıyla karşılaştıklarını belirtti.

"Hatay'ın en güzel yaylaları yok olacak"

Köksal Terzi, davanın başarıyla sonuçlanmasını, taş ocağının kapatılmasını umut ettiklerini dile getirerek, aksi halde Hatay'ın en güzel yaylalarından ikisinin yok olacağını söyledi.