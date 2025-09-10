Hatay'da Tarihi Valilik Konutunda Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay'da depremde zarar gören tarihi valilik konutunda çalışmalar sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, çalışmaların devam ettiği binada incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinin büyük yıkım yaşattığı Hatay'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. Depremde zarar gören kamu binalarının inşası da kentin dört bir yanında sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, Antakya ilçesinde bulunan tarihi valilik konutunda sürdürülen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapının aslına uygun şekilde ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaların geldiği aşamalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte, Hatay'ın köklü geçmişini yansıtan bu değerli yapının yeniden kente kazandırılacağı ifade edildi. - HATAY