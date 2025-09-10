Haberler

Hatay'da Tarihi Valilik Konutunda Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay'da Tarihi Valilik Konutunda Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor
Vali Mustafa Masatlı, depremin zarar verdiği tarihi valilik konutundaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yapının aslına uygun şekilde tekrar ayağa kaldırılması hedefleniyor.

Hatay'da depremde zarar gören tarihi valilik konutunda çalışmalar sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, çalışmaların devam ettiği binada incelemelerde bulundu.

Asrın felaketinin büyük yıkım yaşattığı Hatay'da depremin izleri silinmeye devam ediyor. Depremde zarar gören kamu binalarının inşası da kentin dört bir yanında sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, Antakya ilçesinde bulunan tarihi valilik konutunda sürdürülen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapının aslına uygun şekilde ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaların geldiği aşamalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, tarihi mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte, Hatay'ın köklü geçmişini yansıtan bu değerli yapının yeniden kente kazandırılacağı ifade edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
