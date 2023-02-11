Hatay'da Sultan teyze 137 saat sonra enkaz altından çıkartıldı Yerel Haberler Hatay'da çöken 5 katlı binanın enkazında kalan 54 yaşındaki Sultan El Muhammed, 10 metrelik enkazdan 137 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hatay'da çöken 5 katlı binanın enkazında kalan 54 yaşındaki Sultan El Muhammed, 10 metrelik enkazdan 137 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Uğur Evler Sitesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Sultan El Muhammed, yaşanan deprem sonrasında binanın enkazı altında kaldı. Sultan El Muhammed, 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi ekiplerinin çalışmasıyla 137 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 5 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Sultan teyze, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan, ekipler Sultan teyzeyi ambulansa kadar götürdükten sonra birbirlerine sarıldı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Antakya Hatay Yerel Haberler

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