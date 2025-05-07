Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi

Hatay'da Soğan Üreticilerinden Protesto Eylemi

Hatay'da Soğan Üreticilerinden Protesto Eylemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reyhanlı ilçesindeki soğan üreticileri, artan maliyetler ve düşük alım fiyatlarına dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı. Üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden ve yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti.

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde soğan üreticileri, artan maliyetlere ve düşük alım fiyatlarını protesto etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Akyayla köyünde Soğan ve Patates Üreticileri Derneği öncülüğünde çiftçiler, artan maliyetlere ve düşük alım fiyatlarına ilişkin bugün eylem yaptı. Tepki olarak soğanlarını döken üreticiler, yaşadıkları sıkıntıları anlattılar.

Hükümete seslenen üreticiler, girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, her şeyin ithal edildiğini, kredi borcuyla traktör aldıklarını söylediler.

Yüzlerce işçinin katıldığı eyleme, eski CHP Milletvekili İsmet Toktemir de destek verdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe'nin Romulo için istediği bonservis ortaya çıktı

Süper Lig'i kasıp kavuran Romulo için istenen bonservis ortaya çıktı
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Futbolseverler müjde! Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.