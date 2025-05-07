Hatay'da Soğan Üreticilerinden Protesto Eylemi

Haber: Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde soğan üreticileri, artan maliyetlere ve düşük alım fiyatlarını protesto etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Akyayla köyünde Soğan ve Patates Üreticileri Derneği öncülüğünde çiftçiler, artan maliyetlere ve düşük alım fiyatlarına ilişkin bugün eylem yaptı. Tepki olarak soğanlarını döken üreticiler, yaşadıkları sıkıntıları anlattılar.

Hükümete seslenen üreticiler, girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, her şeyin ithal edildiğini, kredi borcuyla traktör aldıklarını söylediler.

Yüzlerce işçinin katıldığı eyleme, eski CHP Milletvekili İsmet Toktemir de destek verdi.