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Hatay'da Seyir Halindeki Tırın Dorsesi İkiye Bölündü

Hatay'da Seyir Halindeki Tırın Dorsesi İkiye Bölündü
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Hatay'da saç taşıyan bir tırın dorsesi seyir halindeyken ikiye ayrıldı. Olayda yaralanan olmadı, ancak dorsenin arka kısmı havaya kalkarak saç yüklü saclar yola savruldu. Trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

Hatay'da saç taşıyan seyir halindeki tırın dorsesi ağırlıkla birlikte ikiye bölündü. Akıl almaz olayda yaralanan olmazken aracın ikiye ayrılan tırın dorsesi şaha kalktı.

İskenderun organize sanayi bölgesinden aldığı yükle yola çıkan saç yüklü IVECO marka 31 AHZ 107 plakalı tırın dorsesi D-91 karayolu Payas ilçesi mevkiinde seyir halindeyken ikiye ayrıldı. Olayda dorsenin arka kısmı havaya kalktı ve saç yola savruldu. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken akıl olmaz olay vatandaşlar tarafından ilginç karşılandı. Yolda trafik bir süre kontrollü olarak verilirken ikiye ayrılan dorsedeki saclar başka bir araca nakledildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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