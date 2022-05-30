Hatay'da Serinlemek İçin Baraja Giren İki Kardeşten Biri Hayatını Kaybetti - Haberler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Karaçay Barajı'na giren iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

Olay 29 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde yaşandı. 12 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk Büyük Karaçay Barajı'na girdi. Köy halkı çocuklardan birini kurtardı. Çocuk, Samandağ Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi (HİSAK), diğer çocuk için arama kurtarma çalışmaları başlattı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, jandarma, dalgıç polis ve AFAD ekipleri ile birlikte yaptığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Savcılık gözetiminde sudan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çocuğun ailesine ve yakınlarına üzüntülerini iletti, başsağlığı diledi.

ANKA / Yerel