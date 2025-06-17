Hatay'da Sebze Fiyatları Düştü Ama Alıcı Yok

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinin büyük yıkımı yol açtığı Hatay'da, Türkiye'nin birçok iline göre daha 'makul' olduğu belirtilen fiyatlara rağmen ürünler tezgahta kalıyor. Hataylı pazarcılar, "Fiyatlar düştü ama alıcı yok. Alıcı da satıcı da işin içinden çıkamıyor" dedi.

Türkiye'de ekonomik kriz, küresel ısınma ve mevsim değişimiyle birlikte yaşanan kuraklık, sel ve don, meyve ve sebze fiyatlarını doğrudan etkilerken; yurdun birçok yerinde "taneyle kiraz", "dilimle karpuz" satılıyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan hal pazarında ANKA Haber Ajansı'na konuşan pazar esnafı, fiyatların uygun olmasına rağmen alıcı bulamamaktan dert yandı.

Hataylı pazarcı: "10 TL'ye salatalık satıyorum yine alıcı yok"

Hatay'da pazarcılık yapan 25 yaşındaki Ahmet Karatepe, "Şu an çok mal alıyoruz, uygun da veriyorum ama ürün bitmiyor, alıcısı yok" diye konuştu. Fiyatların aslında makul olduğunu belirten Karatepe, "İki kilo biberi 50 TL, üç kilo biberi 50 TL, domatesi 20 TL ve salatalığı 10 TL'den sattıklarını ifade ederek, "Müşteri 'salatalık neden bu kadar pahalı' diye soruyor, pahalı değil aslında burada bir emek var. Adam tarlada güneşin altında bin- bin 500 TL'ye çalışıyor. Hiç kolay değil. O adam parasını alıyor bir şekilde ama ben burada 5 TL oradan, 10 TL buradan toplamaya çalışıyorum. Fasulye şu an iki kilo 50 TL. Hala alıcısı yok ben anlamıyorum. Ne zaman düzelecek, ne zaman insanlar huzura kavuşacak? Dün 15 kilo domatesi 100 TL'ye verdik, tarlada bu fiyata vermezler. Tarlaya gidiyoruz, tarla sahibi aynı keza. Eleman parasını veremiyor ki mal parasını toplasın. Kısaca batmış durumdayız."

Pazarcı Nasrettin Okşar: "Alıcı da satıcı da işin içinden çıkamıyor"

Nasrettin Okşar, patatesin 15 TL, elmanın 40 TL ve bamyanın 100 TL gibi nispeten uygun fiyatlara sahip olmasına rağmen satışların durduğunu belirtti. Domatesin 25 TL ve patlıcanın 20 TL olduğu halde satışların düşük olduğunu kaydeden Okşar, "Kış aylarında 100 TL'ye satılan bezelye şu an 25 TL olmasına rağmen kimse almıyor. Pahalı olan sebze satılıyor, ucuz olduğu zaman satılmıyor. Bu konuyu ben anlamadım. Alıcı satıcı da işin içinden çıkamıyor" şeklinde konuştu.