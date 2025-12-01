Hatay'da Samanlık Yangını 10 Saatte Kontrol Altına Alındı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde samanlık olarak kullanılan bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Meydan Mahallesi'nde bulunan bir depodaki saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Dumanın fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle genişleyen yangına ekipler uzun süre müdahale etti. Yoğun çalışmalar sonucunda alevler, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. 10 saatte kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.