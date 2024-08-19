Hatay'da Salça Yapan Kadınların Kazanı Patladı

Hatay'da salça yapan kadınların salça yaptığı kazanın sabitlendiği zemin, yaşanan aşırı ısınmayla patladı. Meydana gelen patlamayla kadınların yaşadığı şok ve salçanın etrafa yayıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da hasat olgunluğuna ulaşan domateslerin toplanmaya başlamasıyla kadınların salça mesaisi başladı. Altınözü ilçesi Altunkaya Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar evlerinin bahçesinde kazanları kurarak salça yapmak için kolları sıvadı. Salçayı kaynamaya bırakan kadınların kazanları zeminde yaşanan patlamayla devrildi. Aşırı ısınmadan dolayı patlayan zemin kadınları şoka uğratırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken kadınların yaşadıklarıysa anbean kameraya yansıdı.

"Burada çok büyük bir felaket yaşadık ama burunları bile kanamadı"

Eşinin salça yaparken kazanın devrilmesinden korktuğunu ifade eden Hamza Köleoğlu, "Eşim salçalık biber yaparken beton patladı. Allah'a şükür kimsede bir şey yok. Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi. Kimseye zarar gelmedi. Ailemiz iyi. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Çimentonun çok ısınmasından dolayı olabilir ama nedenini bilmiyoruz. 14 yıldır burada yaşıyoruz ve sürekli bunları yapıyoruz. Salça veya ekşi pişirirken ilk defa böyle bir şey yaşandı. Eşim çok korktu. Çocuklarımız buradaydı. Burada çok büyük bir felaket yaşadık ama burunları bile kanamadı" ifadelerini kullandı. - HATAY