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Hatay'da Sahte Burs İlanına Dikkat Uyarısı

Hatay'da Sahte Burs İlanına Dikkat Uyarısı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde üniversite öğrencisi Nazime Avcıoğlu, internette gördüğü sahte burs ilanına başvurduktan sonra dolandırıcıların 10 TL gönderip 5 TL'yi geri istemesiyle dolandırıcılık girişimini fark etti. Aile, diğer öğrencileri sahte burs ilanlarına karşı uyarıyor.

Hatay'da internette gördüğü kurumsal bir kuruluşa ait burs ilanına başvuran üniversite öğrencisinin hesap ve kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen dolandırıcılar, 10 TL gönderip, 5 TL'yi geri istediler. Kurumla görüşen ve internette araştırma yapan üniversite öğrencisi, dolandırıcıların taktiğini kısa sürede çözdü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan yüksek lisans öğrencisi Nazime Avcıoğlu, üniversite eğitimi için internet üzerinden bursları araştırırken kurumsal bir kuruluşa ait ilanı görüp başvuruda bulundu. Bir süre sonra kimlik bilgilerinin olduğu ve hesabına gönderilen 10 TL'nin 5 TL'sinin geri istendiği bir mesaj aldı. Durumdan şüphelenen Avcıoğlu, internette araştırma yaptı ve firmayla iletişime geçti. Daha önce benzer dolandırıcılık olaylarının yaşandığını öğrenince kendisine mesaj gönderen numaraya şikayette bulunacağını söyleyen Avcıoğlu, numara tarafından engellendi.

Nazime Avcıoğlu'nun annesi Cebrail Mahallesi Muhtarı Gülay Avcıoğlu, çikolata parası gönderildiğini ve sakız parası istendiğini dile getirerek, öğrencileri sahte burs ilanlarına karşı uyardı.

"Kuruluşu defalarca aradık ve mesajlar attık ama cevap vermediler"

Gülay Avcıoğlu, dolandırıcıların oyununu anlatarak, "Kızım internetteki ilana başvurduktan 2 gün sonra geri dönüş yapıldı. Sahte kuruluş tarafından 10 TL yatırıldıktan sonra 10 TL'nin 5 TL'sini geri göndermemizi istediler. Bu durum bizde bir şüpheye neden oldu. Kuruluşun internetten yorumlarına baktık. Kuruluşu defalarca aradık ve mesajlar attık ama cevap vermediler. Polise şikayette bulunduk. 10 TL verip tekrardan 5 TL'sini geri istemesine şaşırdık. İnternetteki yorumlara baktığımızda birçok öğrencimizin başına gelmiş. Öğrencilerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Burs başvurusu yaptıkları kuruluşları iyi incelemeleri ve yorumları okumaları gerekiyor. Dolandırıcı olan bu kuruluşlara başvuru yapmasınlar ve mağduriyetleri olmasın. Gönderdikleri 10 TL resmen çikolata parası gibi ve onun da 5 TL'sini geri istiyorlar. Şaka gibi ve inanılmaz bir şey. Kuruluş başvurusunda tüm hesap bilgilerini içeren bilgileri içeriyor. Bu mağduriyete kesinlikle düşmeyin ve dikkatli olun. Burs başvurusu yapacağınız kuruluşları iyice araştırın ve inceleyin" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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