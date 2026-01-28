Plakasını kapatıp, brandasız ilerleyen hafriyat TIR'ının sürücüsüne ceza
Hatay'da plakası kapatılmış ve brandasız bir şekilde ilerleyen hafriyat yüklü TIR'ın sürücüsüne 7 bin 379 TL ceza kesildi. Olay, vatandaşların cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada paylaşmaları sonrasında meydana geldi.
Antakya ilçesi 75'inci Yıl Bulvarı'nda plakası kapalı, brandasız şekilde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan bir hafriyat TIR'ını gören vatandaşlar, cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Paylaşımı ihbar kabul eden ekipler, aracı tespit etti. Uygulama noktasında durdurulan TIR'ın sürücüsüne 7 bin 379 TL ceza kesildi.
