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Hatay'da 'patladı' denilen barajda su yok

Yerel Haberler

Hatay'da 'patladı' denilen barajda su yok

Hatay'da şiddetli deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce halkı korku ve paniğe itmek için kapaklarının patladığı iddia edilen Yarseli Barajı, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi.

Hatay'da şiddetli deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce halkı korku ve paniğe itmek için kapaklarının patladığı iddia edilen Yarseli Barajı, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi. Barajda su oranının çok düşük olduğu görüldü.

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından yıkıma uğrayan illerden Hatay'da, önceki gün arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce 'Baraj patladı kaçın' şeklinde asılsız iddialar ortaya atılmıştı. Hatay merkeze en yakın baraj olan Yarseli Barajı, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi. Baraj ve çevresi dron ile havadan görüntülenirken, söz konusu barajın su oranının çok düşük olduğu görüldü. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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