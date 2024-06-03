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Hatay'da Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı. Vatandaşın sağlık durumu iyi.

Hatay'da parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yüzük, kesilerek parmaktan çıkarıldı.

Dörtyol ilçesinde bir vatandaş parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca itfaiye amirliğine giderek yardım istedi. Durum üzerine harekete geçen ekipler, yüzüğü çıkarmak için çalışma başlattı. Yüzük, ekipler tarafından kesilerek çıkartıldı. Ekiplerin çalışması esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken vatandaş rahat nefes aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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