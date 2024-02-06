Hatay'da öldü sanılan çocuk hayata döndü

Hatay'da bir yıl önce öldü sanılarak morga kaldırılan çocuğun yaşadığını görerek hayata dönmesini sağlayan Ahmet Vurgun, "Bir senedir çocuğu arıyorum ama bulamıyorum. Annesi ve babası ölmüş bulabilseydim evlatlık almak istiyordum" diye konuştu.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde öldü diye morga konulan bebeğin yaşadığını gören ve yeniden acil servise götürerek hayata döndüren Ahmet Vurgun, bir senedir çocuktan bir iz bulabilmek için uğraşıyor. Çocuğun anne ve babasının hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirten Ahmet Vurgun, "Ben enkazda çalışırken enkazdan genç bir çocuk aldım hastaneye götürmeye çalışıyordum. Çocuk ne yazık ki yolda hayatını kaybetti. Hastaneye götürdüm hastanede çok kötğ bir görüntü vardı. O günleri Allah bir daha yaşatmasın. Ben de o genç arkadaşı hastanenin morguna götürdüm. Çok fazla cenaze vardı. En çok dikkatimi çeken bebek cenazeleriydi. Benim bulduğum çocuk da öldü diye oraya konmuştu üzerinde başka cenazeler vardı. Rabbim bana görmeyi nasip etti. Parmağının oynadığını gördüm. Hemen aldım çocuk nefes alıyordu. Kolunda serum iğnesi vardı. Belli ki daha önce müdahale edilmiş. Ben aldım hemen acile götürdüm. Kalp masajı yaptılar çocuk hayata döndü. Sonra çocuğu yoğun bakıma aldılar. Ben yarım saat bekledim. Bana ailesi misin diye sordular. Yok dedim bana durumunun iyi olduğunu söylediler. Bana soran hemşireye nasıl bulduğumu anlatınca ağlamaya başladı. Ben çocuğu bir daha bulamadım o zamandan bu yana hastaneye gidiyorum çocuğun öğrendiğim kadarıyla annesi babası da vefat etti. Çocucğu çok merak ediyorum üzerinden tam bir yıl geçti. Hala bir ümit karşılaşırız diye bekliyorum. Ben onu bulsaydım evlatlık alırdım. Acı büyük tarifi yok. Biz de bir yıldır konteynerde yaşıyoruz bizim de evimiz yıkıldı. Bir ümit onu bekliyorum ben belki birileri anlatır ileride kendisine ya da haberleri büyüyünce görür ben kendisini çok merak ediyorum. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın. Acının tarifi yok" diye konuştu. - HATAY