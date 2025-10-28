Haberler

Hatay'da Öğrenciler Çamurlu Yollarda Okula Gidiyor

Güncelleme:
6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da okulların bazıları şantiye alanında kalırken, yolların çamur içinde olması nedeniyle öğrenciler zorlu koşullarda okula ulaşmaya çalışıyor. Veliler, durumdan şikayetçi ve yetkililere çözüm çağrısında bulunuyor.

Haber : Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay'da okulların bazıları şantiye, okul yolları ise çamur içinde bulunuyor. Öğrenciler ve veliler, bataklık haline gelen yollarda düşe kalka, dize kadar çamura batarak okula gittiklerini belirterek duruma tepki gösterdi. Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, şantiye içindeki okullar için eğitim başlamadan uyarıda bulunduklarını belirterek, yetkililere sorunun çözümü için çağrı yaptı.

6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Hatay'da sorunlar hala devam ediyor. Altyapı, üst yapı, eğitime kadar birçok sorun çözüm bekliyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan Gazi Ortaokulu ve Cengiz Topel İlkokulu birleşiminden oluşan okul, şantiye alanının tam ortasında bulunuyor. Çocuklar okulun ilk zamanlarında toz toprak, iş makinelerinin arasından okula ulaşmaya çalışırken, yağışların da başlamasıyla yollar çamura döndü. Çocuklar haftalardır velileriyle beraber çamurlu yollarda, düşe kalka iş makinelerinin arasından okula gidiyor.

"Aylardır çocuklar çamurun içinde okula gidiyor"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan veliler yolların yapılmamasına tepki gösterdi. Aylardır çocukların çamurun içinde okula gittiğini, yedek kıyafetle okula geldiklerini söyleyen veliler, dertlerini anlatacak muhatap bulamadıklarını kaydetti ve yetkililere, "Artık yeter şu sorunu çözün, böyle okul yolu mu olur" diye seslendi.

Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı: "Eğitim başlamada uyardık, dikkate alınmadı"

Ağustos ayının sonu gibi eğitim başlamadan konuya dikkat çektiklerini belirten Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, "Bu duruma dikkat çekmiştik, yetkilileri okula giden yolla ilgili önlem almaya, yolları çocuklarımızın güvenli şekilde gelip gitmesini sağlayacak şekilde yapılmasını istemiştik. Maalesef bizlerin önerileri dikkate alınmadı, bu tabloyu yaşıyoruz. Acilen yetkilileri bu konuyla ilgili önlem almaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
