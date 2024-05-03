Hatay'da musluktan su içen kedi gülümsetti

Hatay'ın Erzin ilçesinde musluktan su içen 'Yıldız' isimli kedi hareketleriyle gülümsetti.

Bahar ayıyla beraber hava sıcaklığının 35 dereceyi geçtiği Hatay'da hayvanlar da fazlaca su tüketimine ihtiyaç duyuyor. Erzin ilçesinde yaşayan Sevda Uras'ın sokaktan sahiplendiği ve 'Yıldız' ismini verdiği kedi de su sorununa çözümüyle gülümsetti. Ailenin moral kaynağı olan kedi, su ihtiyacını çeşmeden su içerek karşılamaya başladı. Kedinin çeşmeden su içtiği anlar gülümsetirken yürekleri ısıttı.

Kedinin sahibi Sevda Uras, "Sokaktan sahiplendiğimiz kediye Yıldız adını koyduk. Bu gibi sevimli hayvanların bizden istediği 1 kap mama, 1 kap su ve bir tutam sevgi. Biz de bunları verince bir daha bizi terk etmedi" dedi. - HATAY