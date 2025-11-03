Hatay'da Motosiklet Sürücülerine Ücretsiz Kask Dağıtıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı.

Dörtyol ilçesinde artan motosiklet kazalarında yaralanma ve olası can kaybının önüne geçmek için İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından farkındalık uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında sürücülere kask takmanın önemi hatırlatılırken, kasksız trafiğe çıkan motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Dinsever Dinçer Kalkan, yaptığı açıklamada son dönemde motosiklet kazalarının artış gösterdiğini belirterek, "Trafikte güvenliğin sağlanması için en önemli unsurlardan biri kask kullanımıdır. Sürücülerimizin hem kendi can güvenlikleri hem de yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri için kasksız trafiğe çıkmamalarını özellikle rica ediyoruz" dedi.

Kalkan, uygulamanın amacının ceza kesmek değil, bilinç oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın duyarlılığı arttıkça kazalarda yaşanan can kayıplarının da azalacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. - HATAY