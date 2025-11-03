Haberler

Hatay'da Motosiklet Sürücülerine Ücretsiz Kask Dağıtıldı

Güncelleme:
Dörtyol ilçesinde motosiklet kazalarının önüne geçmek amacıyla polis ekipleri tarafından sürücülere ücretsiz kask dağıtıldı. İlçe Emniyet Müdürü, kask kullanımının önemine dikkat çekti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı.

Dörtyol ilçesinde artan motosiklet kazalarında yaralanma ve olası can kaybının önüne geçmek için İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından farkındalık uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında sürücülere kask takmanın önemi hatırlatılırken, kasksız trafiğe çıkan motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Dinsever Dinçer Kalkan, yaptığı açıklamada son dönemde motosiklet kazalarının artış gösterdiğini belirterek, "Trafikte güvenliğin sağlanması için en önemli unsurlardan biri kask kullanımıdır. Sürücülerimizin hem kendi can güvenlikleri hem de yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri için kasksız trafiğe çıkmamalarını özellikle rica ediyoruz" dedi.

Kalkan, uygulamanın amacının ceza kesmek değil, bilinç oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın duyarlılığı arttıkça kazalarda yaşanan can kayıplarının da azalacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
