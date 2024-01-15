Hatay'da motorcular asrın felaketini unutturmamak için bir araya geldi

HATAY (İHA) – Depremin vurduğu Hatay'da bir araya gelen 70 motorcu, asrın felaketini unutturmamak adına birlik mesajı verdi.

Asrın felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kala vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremleri unutmamak adına Hatay'da çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Osmaniye, Adana ve Kadirli'den yola çıkan motosiklet tutkunları, depremin yok ettiği Antakya'da birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Yaklaşık 70 motosikletçinin katıldığı etkinlikte; şehir turunun ardından kent meydanında İstiklal Marşı okundu. Hüzünlü anların yaşandığı etkinlik, motorcuları duygulandırdı.

Depremin ilk gününden itibaren bölgede olduklarını söyleyen Kadirlili motorcu Kaan Batur, "Depremin ilk gününden itibaren bölgedeyiz. Yine AFAD gönüllüsü olarak çalışmaktayız. Kulübümüz; birçok kişiye ilk yardım eğitimleri ve AFAD eğitimleri verdi. İlk gününden, 1 seneye yakın zaman geçti. Hala buradayız. Her zaman geleceğiz. Her zaman Hatay'ımızla, Maraş'ımızla, İskenderun'umuzla, Adana'mızla, Osmaniye'mizle birlikte olacağız. Unutmadık, unutmayacağız" dedi. - HATAY