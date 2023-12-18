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Hatay'da Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı

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Hatay İl Göç İdaresi Başkanlığı tarafından İskenderun ilçe kent merkezinde faaliyete geçen Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırıyor. Araçta yapılan kontrollerle Türkiye'de kalma hakkı olmayan göçmenler sınır dışı ediliyor.

Hatay'da düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla İskenderun ilçe kent merkezinde Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

Atatürk Bulvarında faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasına imkan sağlıyor. Hatay İl Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılan araçta, Türkiye'de kalma hakkı olmayan göçmenler tespit edilip sınır dışı ediliyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 1 Ekim itibariyle Ankara, İstanbul İzmir ve Adana'da başlayan ve 30 büyük şehirde sürdürülen Mobil Göç Noktası aracı, Hatay'ın Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde hizmet vermeye başladığını söyledi. Vali Masatlı, düzensiz göç ile mücadele kapsamında Hatay'da iki ayrı mobil aracın önemli hizmetler vereceğini belirterek Reyhanlı ve İskenderun'da araçların hizmet vereceğini diye getirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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