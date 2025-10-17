Haberler

Hatay'da Meme Kanserine Farkındalık Etkinliği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meme kanserine karşı zafer kazanan 55 yaşındaki Hatice Eryaşar, farkındalık oluşturmak amacıyla kadınlarla birlikte gökyüzüne pembe balon bıraktı. Etkinlikte, erken teşhisin önemi ve meme kanserinin yalnız bir hastalık olmadığı vurgulandı.

Hatay'da meme kanserine karşı zafer elde eden 55 yaşındaki Hatice Eryaşar, meme kanserine farkındalık oluşturmak amacıyla kadınlarla birlikte gökyüzüne pembe balon bıraktı.

İskenderun ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Hatice Eryaşar, meme kanserine yakalanmasıyla birlikte iki memesini, rahmini ve yumurtalıklarını aldırmak zorunda kaldı. Umudunu kaybetmeyen Eryaşar, hayata tutunarak meme kanserini yenmeyi başardı. Meme kanseri farkındalık ayı olan ekim ayında farkındalık oluşturmak isteyen Eryaşar, etkinlik düzenleyerek kadınlarla bilrikte gökyüzüne balon bıraktı. Ziraat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte; meme kanserine karşı farkındalık oluşturulması ve erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Meme kanseri farkındalık ayında yüreklere dokunmak istediklerini belirten Eryaşar, "Yaklaşık beş yıl önce ikinci evre, üçlü hormon pozitif meme kanseri teşhisi aldım. Uzun ve zorlu bir tedavi süreci geçirdim. Doktorlarım ve sağlık personeli her zaman yanımdaydı. Ailem, dostlarım ve sevdiklerim sayesinde bu süreci sabırla atlattım. Tedavi sonrası gen testim pozitif çıkınca koruyucu amaçla çift taraflı mastektomi (meme alımı) ve rahim ile yumurtalıklarımın alınması operasyonu geçirdim. Şu anda altı aylık takip sürecindeyim ve tedavim 10 yıl daha devam edecek" diye konuştu.

Kanseri yenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Eryaşar, "Bu etkinliği düzenlememdeki en büyük amaç, meme kanserinin sadece bir hastalık olmadığını, hayatın devam ettiğini göstermekti. Hem ağlıyorum hem gülüyorum, ama en çok da hayatta olduğum için mutluyum. Bu etkinliği düzenlediğim gün aynı zamanda doğum günümdü. Rabbim bana en büyük sınavı verdi ama aynı zamanda en büyük hediyeyi de bahşetti; şifayı" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

Can Holding'e 2. dalga operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Onları öldürürüz

Trump'ın Hamas'a son tehdidi Netanyahu'yu yüreklendirecek
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Donald Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Onları öldürürüz

Trump'ın Hamas'a son tehdidi Netanyahu'yu yüreklendirecek
Miha Zajc sert çıktı: Geri dönmeyeceğim

Miha Zajc sert çıktı: O olduğu sürece asla geri dönmem
UEFA'dan Juventus'a soruşturma

UEFA soruşturma başlattı, dev kulüp Avrupa kupalarından men edilebilir
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Bahçeli'nin de kullandığı ifadeye tepkili: O kelimeden nefret ediyorum
Altındaki artış sonrası yeni arayışlar gündemde! İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi

İşte gümüşe de parası yetmeyenlerin yeni favorisi
Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı

Dünya Kupası biletini aldı, Gazze'ye yapacağı yardımı açıkladı
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.