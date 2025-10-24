Hatay'da Mahsur Kalan İnek, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'da dama çıkarak mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin operasyonuyla vinçle kurtarıldı.

Hassa ilçesinin Girne Mahallesi'nde bir evin damına çıkan büyükbaş hayvan mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla ineği kurtaramayan vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri, ineği yaklaşık bir saat süren çalışmayla vinç yardımıyla sağlıklı bir şekilde damdan indirildi. Güvenle kurtarılan inek, sahibine teslim edildi. - HATAY