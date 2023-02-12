Hatay'da madenciler 17 yaşındaki bir kişiyi daha kurtardı Yerel Haberler Hatay'ın Antakya ilçesinde Türkiye Taş Kömürü madencilerinin desteği ile 17 yaşındaki Asya Nur Öksüz enkaz altından kurtarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesinde Türkiye Taş Kömürü madencilerinin desteği ile 17 yaşındaki Asya Nur Öksüz enkaz altından kurtarıldı. AFAD Koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye Taş Kömürü ekiplerinin de desteğiyle Hatay'ın Antakya ilçesinde 17 yaşındaki Asya Nur Öksüz bugün saat 16: 30 civarında sağ olarak kurtarıldı. Yaklaşık 10 bin madenci deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermeye devam ediyor. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Türkiye Antakya Hatay Asya Yerel Haberler

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