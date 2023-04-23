Hatay'da lunapark çocukların yüzlerini güldürdü

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde n büyük yıkıma uğrayan illerin başında gelen Hatay'da çocuklar Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geldikleri lunaparkta doyasıya eğlenerek, yüzlerinde ki depremin üzüntüsü etkisi geçicide olsa yerini tebessüme bıraktı.

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde n büyük yıkıma uğrayan illerin başında gelen Hatay'da çocuklar Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geldikleri lunaparkta doyasıya eğlenerek, yüzlerinde ki depremin üzüntüsü etkisi geçicide olsa yerini tebessüme bıraktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin zarar verdiği illerin başında gelen Hatay Ramazan Bayramını buruk geçiriyor. Depremde hayatını on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği şehirde, ilk bayram hüzün hakim. Depremin etkilediği çocuklar ise, çeşitli etkinliklerle mutlu ediliyor. Çadır ve konteynır kentlerde çocuklar için farklı etkinlikler düzenleniyor. Bunun yanı sıra deprem öncesinde çocukların doyasıya eğlendiği lunaparkta, çocukların hem depremin etkisinden kurtulmaları hem de bayram ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında eğlenmeleri için açıldı. Lunaparka gelen çocuklar gün boyu eğlendi. Deprem sonrasında yüzlerinde tebessüm oluşan ve eğlenen çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

"Herkesin daha iyi duruma gelmesini istiyoruz"

Arkadaşlarıyla lunaparka gelen Şahin Çağlar, eğlendiklerini belirterek, düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Çok iyi geçiyor. Eğleniyoruz lunaparkta. Çocuklar çok mutlu. Herkes iyi olmaya çalışıyor. Bu deprem herkesin canını sıktı. Şuan iyi eğleniyoruz. Herkes için iyi bir umut bekliyoruz. Herkesin daha iyi bir duruma gelmesini istiyoruz. Bekliyoruz."

Kardeşleriyle lunaparka geldiğini ifade eden Şahap Lavşi ise "Kötü günler yaşadık. Bugün lunaparka geldik. Eğleniyorlar biraz biraz" dedi. - HATAY