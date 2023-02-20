Hatay'da kurulan Sahra Hastanesi'ne getirilen yaralılar, helikopterle naklediliyor Yerel Haberler Hatay'da kurulan Sahra Hastanesi'ne getirilen yaralılar, helikopterle naklediliyorHATAY Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde yaralananlar Sahra Hastanesi'nde getirildi. Hatay'da kurulan Sahra Hastanesi'ne getirilen yaralılar, helikopterle naklediliyor HATAY Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde yaralananlar Sahra Hastanesi'nde getirildi. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ciddi olanlar, helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere nakledildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Sahra Hastaneleri Hatay Genel Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Hatay'da kurulan Sahra Hastanesi'ne getirilen yaralılar, helikopterle naklediliyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.