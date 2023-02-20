Hatay'da kurulan Sahra Hastanesi'ne getirilen yaralılar, helikopterle naklediliyor
Yerel Haberler
Hatay'da kurulan Sahra Hastanesi'ne getirilen yaralılar, helikopterle naklediliyorHATAY Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde yaralananlar Sahra Hastanesi'nde getirildi.
Hatay'da kurulan Sahra Hastanesi'ne getirilen yaralılar, helikopterle naklediliyor
HATAY Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremde yaralananlar Sahra Hastanesi'nde getirildi. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından durumu ciddi olanlar, helikopterlerle çevre illerdeki hastanelere nakledildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel