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Hatay'da kurtarma ekiplerini paniklettiler

Yerel Haberler

Hatay'da kurtarma ekiplerini paniklettiler Hatay'ın Antakya ilçesinde kurtarma ekiplerinin çalışması sırasında "baraj patladı" iddiası ekipleri panikletti.

Hatay'da kurtarma ekiplerini paniklettiler

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde kurtarma ekiplerinin çalışması sırasında "baraj patladı" iddiası ekipleri panikletti.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekipler yeni bir cana ulaşmak için aralıksız çalışıyor. Antakya ilçesinde ekiplerin çalıştığı esnada "baraj patladı" iddiası hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Ekipler çalışmalarını durdurup güvenli bir yere gitmek için harekete geçtiğinde gerçek ortaya çıktı. İddiasının asılsız olduğu polis ekipleri tarafından anons yapılarak duyuruldu, ekipler yeniden çalışmalarına devam etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Antakya Hatay 3. Sayfa Genel Yerel Haberler

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