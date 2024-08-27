Üye Girişi
Haberler

Hatay'da korku evinde bayılan çocuğun anları kameraya yansıdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gittiği korku evinde korkusundan bayılan çocuğun anları güvenlik kamerasına yansıdı. Göktuğ Kaplan'ın korku evinde yaşadığı zor anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gittiği korku evinde korkusundan bayılan çocuğun bu anları kameraya yansıdı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan Göktuğ Kaplan ve ablası arkadaş grubuyla birlikte eğlenceli zaman geçirmek için korku evine gitti. Eğlenmek ve korkmak için para ödeyen Kaplan, karanlığa gömülen korku evinde zor anlar yaşadı. Kendisini korkutan iş yeri personelleri tarafından kaçırılmak istendiği an Kaplan, korkusundan bayıldı. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kaplan'ın zor anlar yaşadığı görüldü. Kaplan'ın korkusundan bayıldığı anlar sosyal medyada paylaşılırken görüntüler binlerce kez izlendi.

"Hiçbir şey görmüyor gözüm, beni seçtiklerinde çok tedirgin oldum o yüzden panik yapıp bayıldım"

Korku evinde yaşadıklarını anlatan 13 yaşındaki Göktuğ Kaplan, panik yaparak bayıldığını belirterek, "Oraya gittiğimde ben internetten falan görmüştüm. Böyle kamera açısından gördüğümde biraz ışıklı sanıyordum ama gittiğimde hiçbir şey görmedim. Bir de çok küçük bir fener verdiler önümüzü tam görmüyoruz tam orada beni korkuttular. Beni götüreceklerdi ben de panik yaptım, başım falan döndü o sırada bayıldım. Tam hatırlamıyorum sonra aşağı indirdiler beni su falan verdiler birinci bölüm tam bitiyordu o sırada ben bayıldım. Biz annem ve babamdan izin alarak ablam, ben ve arkadaşı gitmiştik. Orada bir heyecan yaşadım bir anda panik oldum, korkutunca hiçbir görmediğim için beni alacaklardı beni seçtikleri için bir anda panik yapıp bayılmıştım. Çok korkmuyorum da korku filmlerini genelde ablamla izliyoruz ablam bağırıyor falan o sırada bir anda korku geliyor ablam panik yapsa da korkmuyorum. Hiçbir şey görmüyor gözüm, beni seçtiklerinde çok tedirgin oldum o yüzden panik yapıp bayıldım. Ben biran utandım dalga geçecekler falan diye düşündüm, acaba kimse benle dalga geçer mi diye düşündüm sonradan alıştım. Bir sürü beğeni falan gelince ve milyonlar izleyince bir şey demedim çok sevindim. Aslında onlar beni seçince ben de onları korkutmak için öyle kelimeler kullandım o yüzden öyle dedim. Korku evinde bayılsam da tekrardan korku evine gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dörtyol hatay Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? İstanbul'da sağanak yağış! İstanbul'da bugün hava nasıl? 27 Ağustos hava durumu TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? Resmi Gazete bugün (27 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Çalar Saat yok mu, neden yayınlanmıyor? Çalar Saat Ezgi Gözeger neden yok? GELİNİM MUTFAKTA 27 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? DGS sonuçları bugün açıklanır mı? 27 Ağustos DGS bugün açıklanacak mı? Gülbin Tosun kovuldu mu? Gülbin Tosun NOW TV'de neden yok? Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun kaç yaşında, nereli? TRT TABİİ CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi) TABİİ Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta?
title