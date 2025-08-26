Hatay'da Kızılay İhtiyaç Sahibi Ailelere Adak Eti Dağıttı

Hatay'da Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi ailelere adak eti dağıtımı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Hatay Şubesi'ne hayırsever bir bağışçı tarafından adaklık kurban eti bağışlandı. Şube yetkilileri, tespiti yapılan ihtiyaç sahibi ailelere etleri ulaştırdı. Yapılan bağışla birçok ailenin sofrasına bereket taşındı. Kızılay Hatay Şubesi, destekleriyle ihtiyaç sahiplerine umut olan tüm bağışçılara teşekkür etti. - HATAY