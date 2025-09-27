Hatay'da Kıtalar Arası Düğün: Bayram ve Gifty'nin Eğlenceli Anları

Hatay'da yaşayan Bayram Oğuz Yıldızhan'ın, Ganalı Gifty Adams ile renkli görüntülerin oluştuğu düğünle evlendi. Davul ve zurna eşliğinde yapılan düğünde Ganalı gelin ve ailesi, çifte telli oynayarak ve halay çekerek düğünün tadını çıkarttı.

Payas ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Bayram Oğuz Yıldızhan, 2 yıl önce İskenderun ilçesinde tanıştığı Ganalı Gifty Adams ile Payas'ta gerçekleştirilen düğünle dünya evine girdi. Kıtaları aşarak gerçekleşen düğünde Ganalı gelinin ailesi ve kendisi düğünde davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde; halaylar çekilerek, çifte telliler oynandı.

Bayram Oğuz Yıldızhan, "İki yıldır arkadaşlığımız vardı, sonunda mutlu sona ulaştık. Çok mutluyum. Eşim hem yabancı gelin hem de bizden biri gibi. Çok sevecen, muhteşem bir şey" diye konuştu.

Mutluluğunu paylaşan gelin Gifty Adams Yıldızhan ise "Çok mutluyum, bu özel günde yanımızda olan herkese teşekkür ederim" dedi. - HATAY