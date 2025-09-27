Haberler

Hatay'da Kıtalar Arası Düğün: Bayram ve Gifty'nin Eğlenceli Anları

Hatay'da Kıtalar Arası Düğün: Bayram ve Gifty'nin Eğlenceli Anları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da yaşayan Bayram Oğuz Yıldızhan, Ganalı Gifty Adams ile gerçekleştirdiği düğünle dünya evine girdi. Renkli görüntüler ve eğlenceli anlarla dolu düğünde çifte telli oynandı ve halaylar çekildi.

Hatay'da yaşayan Bayram Oğuz Yıldızhan'ın, Ganalı Gifty Adams ile renkli görüntülerin oluştuğu düğünle evlendi. Davul ve zurna eşliğinde yapılan düğünde Ganalı gelin ve ailesi, çifte telli oynayarak ve halay çekerek düğünün tadını çıkarttı.

Payas ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Bayram Oğuz Yıldızhan, 2 yıl önce İskenderun ilçesinde tanıştığı Ganalı Gifty Adams ile Payas'ta gerçekleştirilen düğünle dünya evine girdi. Kıtaları aşarak gerçekleşen düğünde Ganalı gelinin ailesi ve kendisi düğünde davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde; halaylar çekilerek, çifte telliler oynandı.

Bayram Oğuz Yıldızhan, "İki yıldır arkadaşlığımız vardı, sonunda mutlu sona ulaştık. Çok mutluyum. Eşim hem yabancı gelin hem de bizden biri gibi. Çok sevecen, muhteşem bir şey" diye konuştu.

Mutluluğunu paylaşan gelin Gifty Adams Yıldızhan ise "Çok mutluyum, bu özel günde yanımızda olan herkese teşekkür ederim" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak! Vana bu sabah açıldı
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay

Hani oynuyordu? Güllü'nün son görüntülerinde dikkat çeken detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi

Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama

Mansur Yavaş'a kötü haber! Çok sayıda kişi tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.