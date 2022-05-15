Hatay'da kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı - Haberler

Hatay'da kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Yerel
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Hatay'da kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
HATAY (İHA) - Hatay'da kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Samandağ ilçesinde aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Doludan saklanmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara koştu.
İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Yerel