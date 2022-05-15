Hatay'da kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Alican Gümüş - Yerel
 - Güncelleme:

Hatay'da kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

HATAY (İHA) - Hatay'da kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Samandağ ilçesinde aniden bastıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Doludan saklanmak isteyen vatandaşlar kapalı alanlara koştu.

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Yerel

Samandağ, Hatay, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title