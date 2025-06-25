Hatay'da Kırsal Afet Konutları Yükselmeye Devam Ediyor

Hatay'da Kırsal Afet Konutları Yükselmeye Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Masatlı, deniz manzaralı kırsal afet konutları projelerini yerinde inceledi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da inşa edilen modern yapılar, depremzede vatandaşlara güvenli yaşam alanları sunacak.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde deniz manzaralı kırsal afet konutları yükselmeye devam ediyor. Vali Masatlı, Tülek Mahallesi ve Avcılarsuyu Mahallesi'nde yapımı süren kırsal afet konutları projelerini yerinde inceledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da asrın felaketinin izleri siliniyor. Binaların yükselmesiyle kent merkezleri yeni bir görünüm kazanırken, kırsal da inşa edilen afet konutları da depremzede vatandaşlara yuva olmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Arsuz ilçesi Tülek Mahallesi ve Avcılarsuyu Mahallesi'nde yapımı süren Akdeniz manzaralı kırsal afet konutları projelerini yerinde inceledi.

Afetlere dayanıklı ve modern yapılar olarak tasarlanan konutların, vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşması adına büyük önem taşıdığını belirten Vali Masatlı, çalışmalardaki son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı ve sahadaki gelişmeleri yakından takip etti.

Bölgedeki şantiyelerde; Tülek 2. etapta 40 konutun ve Avcılarsuyu kırsal afet konutlarında 34 konutun inşası sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle birlikte üretiyor! Kilosu 45 bin liradan gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti

Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti
Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı

Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! O ücret artık alınmayacak
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.