Hatay'da Kırsal Afet Konutları İnşaatı Devam Ediyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, asrın felaketi sonrası Altınözü ilçesinde inşasına başlanan Yunushan Mahallesi kırsal afet konutlarında incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesinden sonra hız kazanan çalışmalarda il genelinde inşaatı tamamlanan 32 bin 160 afet konutunun teslimi yapılmıştı. Altınözü ilçesi Yunushan Mahallesi'nde 3 etapta toplam 101 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor. Vali Mustafa Masatlı, Yunushan Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları inceledi ve örnek daireleri ziyaret etti. Vali Masatlı, projeler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. - HATAY