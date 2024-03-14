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Hatay'da kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Dörtyol'da 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

HATAY - Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ö.Y.A. yakalanarak tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Dörtyol ilçesinde bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan Ö.Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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