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Hatay'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Devam Ediyor

Hatay'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Devam Ediyor
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne ilçesindeki kentsel dönüşüm projeleri kapsamında inşa edilen afet konutlarını inceledi. Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'da yürütülen çalışmalarda modern mimari ve sosyal donatılar dikkat çekiyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında inşa edilen afet konutlarını inceledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin izleri silinmeye devam ediyor. Defne içesi Armutlu Mahallesi'nde yerinde kentsel dönüşüm alanlarında çalışmalar sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı; modern mimariye sahip, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş olarak projelendirilen ve yapım çalışmalarının hızla sürdüğü Armutlu Mahallesi 1. etap ve 2. etapta devam eden çalışmaları inceledi. Vali Masatlı, yetkililerden son durum ve projelerin detayları hakkında bilgiler aldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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