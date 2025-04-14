Hatay'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Devam Ediyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında inşa edilen afet konutlarını inceledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin izleri silinmeye devam ediyor. Defne içesi Armutlu Mahallesi'nde yerinde kentsel dönüşüm alanlarında çalışmalar sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı; modern mimariye sahip, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş olarak projelendirilen ve yapım çalışmalarının hızla sürdüğü Armutlu Mahallesi 1. etap ve 2. etapta devam eden çalışmaları inceledi. Vali Masatlı, yetkililerden son durum ve projelerin detayları hakkında bilgiler aldı. - HATAY