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Hatay'da kentin dışına toplanan çöp yığını böyle görüntülendi

Yerel Haberler

Hatay'da kentin dışına toplanan çöp yığını böyle görüntülendiHATAY Hatay'da depremin ardından kenti kaplayan çöpler, ekipler tarafından bir bölgeye toplandı.

Hatay'da kentin dışına toplanan çöp yığını böyle görüntülendi

HATAY Hatay'da depremin ardından kenti kaplayan çöpler, ekipler tarafından bir bölgeye toplandı. Kentin dışında oluşan çöp dağları dron kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş Hatay'da meydana gelen 7 şiddetinde, iki depremin ardından kent enkaz alanına dönüştü. Sokakta kurulan yardım çadırları, şehre dışardan gelen yardımseverler ve evsiz vatandaşların sokaklarda kalmasıyla kentte çöp sorunu meydana geldi. Çeşitli belediyelere ait çöp toplama araçları, kentte çöp toplama işlemlerine başladı. Kentin dışında boş alan belirleyen yetkililer çöpleri bu alanda toplamaya başladı. Oluşan çöp dağları havadan böyle görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hatay Yerel Haberler

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