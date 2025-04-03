Hatay'da Kedi Şarküteri Tezgahında Sucuk Yedi
Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir kedi yağmurlu havada sığındığı şarküteri tezgahında sucuk yemeye başladı. O anlar kameraya yansıdı.
Hatay'da semt pazarında bulunan şarküteri tezgahında sucuk yiyen kedi kameraya yansıdı.
Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yağmurlu havada ıslanan bir kedi, şarküteri tezgahına sığındı. Kedi bir süre sonra tezgahta bulunan sucuklardan yemeye başladı. Tezgahta bulunan sucukla karnını doyuran kedinin o anları kameraya yansıdı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel