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Hatay'da Kavurucu Sıcakta Acı Biber Hasadı

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Hatay'da kavurucu sıcakta 600 TL yevmiyeye acı biber hasadı yapan tarım işçileri zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Zorlu şartlarda hasat edilen acı kapya biber 22 TL'ye tarladan alıcı buluyor.

Hatay'da kavurucu sıcakta 600 TL yevmiyeye acı biber hasadı yapan tarım işçileri zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Zorlu şartlarda hasat edilen acı kapya biber 22 TL'ye tarladan alıcı buluyor.

Depremin yaralarını üreterek saran Hataylı çiftçilerin biber hasadı mesaisi geçtiğimiz günlerde başladı. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda sıcak havayla olgunlaşan biberler, tarım işçileri tarafından kavurucu sıcakta zorlu şartlarda tek tek toplanıyor. Günlük 600 TL yevmiye alan tarım işçileri, acı biber hasadında oldukça zorlanıyorlar. Ellerini yüzlerine temas ettirdiklerinde biberin acılığını yaşayan işçiler, zorlu şartlarda mesailerini sürdürüyorlar. Hassa ilçesinde yaklaşık 6 dönüm arazisine kapya biber eken Sezai Kılınç da hasada başladı. İşçiler tarafından zorlu şartlarda özenle toplanan biber kilogram fiyatı 22 TL'den tarladan alıcı buluyor.

"Elini yüzüne sürersen yakar, gözlerin su damlatır"

Elini yüzüne sürdüğü zaman yaşadığı zorluğu ifade eden İnci Yeşil, "Biber topluyoruz, sıcak havada. Ekmek paramız için çalışıyoruz, sıcak havada zor oluyor. Biber acı, şartlar zor. Yevmiyemiz 600 TL, rabbim yardımcımız olsun. Elini yüzüne sürersen yakar, gözlerin su damlatır" dedi.

"Hasat bereketli gidiyor, satışını 22 TL'den anlaştık"

Çiftçi Sezai Kılınç ise biberin kilogram fiyatında 22 TL'ye anlaştığını dile getirerek, "Hava çok sıcak 40 derecenin üzerinde. Hasadımız iyi rabbime şükür. Verim güzel, 1 dönüm kadar yer topladım 2 tona yakın biber hasat ettim. Toplamda 6 dönüm ekim yaptım. Hasat bereketli gidiyor, satışını 22 TL'den anlaştık. Sıcakta biber de yanıyor, biz de yanıyoruz, elimiz de yanıyor. Yüzümüze sürünce zehir gibi geliyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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